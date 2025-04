IFRN abre inscrições para 65 vagas remanescentes em cursos superiores

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu inscrições para um processo seletivo que visa preencher 65 vagas remanescentes de cursos superiores de graduação (veja quais cursos mais abaixo).

As inscrições seguem até a próxima quinta-feira (24) e devem ser feitas de forma on-line, pelo Portal do Candidato do IFRN.

📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp

A seleção usa como base as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato pode escolher o resltado dos anos 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.

“Será desclassificado o candidato que informar número de CPF inválido ou que tenha tirado nota zero em qualquer uma das provas do Enem escolhido”, informou o IFRN.

O ingresso para os cursos é previsto para o primeiro semestre letivo de 2025.

Vagas e Cursos

As vagas são para áreas de Licenciatura e de Tecnologia, nos seguintes cursos:

matemática;

química;

informática;

agroecologia;

processos químicos;

redes de computadores.

As oportunidades estão disponíveis nos campi Ceará-Mirim, Ipanguaçu, Nova Cruz e São Gonçalo do Amarante.

Resultado

📅 O resultado final do processo seletivo é previsto para ser divulgado no dia 25 de abril.

Os candidatos aprovados devem realizar a pré-matrícula on-line entre os dias 28 e 29 de abril, por meio da plataforma Gov.br.

Toda a documentação exigida deverá ser anexada no ato da pré-matrícula. O prazo final para correção de documentos é até as 17h do dia 30 de abril.