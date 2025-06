IFRN abre inscrições para 148 vagas em cursos superiores

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos superiores de graduação com ingresso no segundo semestre letivo de 2025.

Ao todo, são ofertadas 148 vagas em cursos das modalidades de licenciatura e tecnologia, distribuídas entre os campi Macau, Mossoró e Natal-Zona Norte.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do Portal do Candidato, até 23h59 do dia 7 de julho.

A seleção será realizada com base nas notas obtidas nas edições de 2020 a 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Vagas oferecidas na seleção

Curso Campus Vagas Turno

Licenciatura em Biologia Macau 28 Noturno

Licenciatura em Matemática Mossoró 40 Noturno

Tecnologia em Gestão Ambiental Mossoró 40 Matutino

Tecnologia em Marketing Natal-Zona Norte 40 Vespertino

Estudantes com interesse devem possuir certificado de conclusão do Ensino Médio e não ter obtido nota zero em nenhuma das provas do Enem escolhido.

As vagas são divididas entre ampla concorrência, ações afirmativas (Lei de Cotas) e reserva para pessoas com deficiência, conforme previsto em legislações federais.

Parte das vagas é reservada para quem estudou integralmente em escolas públicas, com critérios de renda, etnia (pretos, pardos, indígenas e quilombolas) e deficiência.

Há também vagas específicas para pessoas com deficiência na ampla concorrência.