IFRN abre 800 vagas em cursos técnicos
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu 800 vagas para cursos técnicos de nível médio na forma subsequente. Os cursos são gratuitos. O ingresso é previsto para o primeiro semestre de 2026 em sete campi.
O processo seletivo é voltado a quem já concluiu o ensino médio e busca aperfeiçoar a formação e adquirir uma habilitação técnica.
As inscrições acontecem de 5 de novembro a 7 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, no Portal do Candidato do IFRN, e custam R$ 25.
➡️ Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 5 e 16 de novembro.
O ingresso será definido por sorteio eletrônico entre os inscritos. O sistema utilizado é totalmente automatizado e garante transparência no processo, sem aplicação de provas, segundo o IFRN.
O resultado final tem divulgação prevista para 4 de fevereiro de 2026.
Os cursos técnicos tem duração média de dois anos e combinam formação teórica e prática, preparando o estudante para atuar em setores produtivos, serviços, indústrias, comércio e gestão, de acordo com o eixo tecnológico escolhido (veja, mais abaixo, os cursos e vagas).
Como se inscrever
Para efetuar a inscrição, o candidato deve seguir os seguintes passos:
Cadastro no portal do candidato
Acessar o Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRN;
Criar uma nova conta, preencher os dados solicitados e ativar a conta através do link enviado para o e-mail cadastrado.
Inscrição no processo seletivo
Entrar no sistema com CPF e senha;
Selecionar o concurso desejado e a oferta de curso;
Preencher corretamente os dados solicitados e confirmar a inscrição.
Cursos e vagas
📍 Mossoró
Edificações (Noturno) – 40 vagas
Eletrotécnica (Noturno) – 40
Informática (Vespertino) – 40
Mecânica (Matutino) – 40
📍 Natal – Central
Eletrotécnica (Vespertino) – 40
Mecânica (Noturno) – 40
Petróleo e Gás (Noturno) – 40
Edificações(Vespertino) – 40
Edificações(Noturno) – 40
Estradas (Noturno) – 40
Mineração (Vespertino) – 40
Segurança do Trabalho (Vespertino) – 40
Segurança do Trabalho (Noturno) – 40