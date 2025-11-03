IFRN abre 800 vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu 800 vagas para cursos técnicos de nível médio na forma subsequente. Os cursos são gratuitos. O ingresso é previsto para o primeiro semestre de 2026 em sete campi.

O processo seletivo é voltado a quem já concluiu o ensino médio e busca aperfeiçoar a formação e adquirir uma habilitação técnica.

As inscrições acontecem de 5 de novembro a 7 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, no Portal do Candidato do IFRN, e custam R$ 25.

➡️ Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 5 e 16 de novembro.

O ingresso será definido por sorteio eletrônico entre os inscritos. O sistema utilizado é totalmente automatizado e garante transparência no processo, sem aplicação de provas, segundo o IFRN.

O resultado final tem divulgação prevista para 4 de fevereiro de 2026.

Os cursos técnicos tem duração média de dois anos e combinam formação teórica e prática, preparando o estudante para atuar em setores produtivos, serviços, indústrias, comércio e gestão, de acordo com o eixo tecnológico escolhido (veja, mais abaixo, os cursos e vagas).

Como se inscrever

Para efetuar a inscrição, o candidato deve seguir os seguintes passos:

Cadastro no portal do candidato

Acessar o Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRN;

Criar uma nova conta, preencher os dados solicitados e ativar a conta através do link enviado para o e-mail cadastrado.

Inscrição no processo seletivo

Entrar no sistema com CPF e senha;

Selecionar o concurso desejado e a oferta de curso;

Preencher corretamente os dados solicitados e confirmar a inscrição.

Cursos e vagas

📍 Mossoró

Edificações (Noturno) – 40 vagas

Eletrotécnica (Noturno) – 40

Informática (Vespertino) – 40

Mecânica (Matutino) – 40

📍 Natal – Central

Eletrotécnica (Vespertino) – 40

Mecânica (Noturno) – 40

Petróleo e Gás (Noturno) – 40

Edificações(Vespertino) – 40

Edificações(Noturno) – 40

Estradas (Noturno) – 40

Mineração (Vespertino) – 40

Segurança do Trabalho (Vespertino) – 40

Segurança do Trabalho (Noturno) – 40