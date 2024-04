IERN Natal inicia matrículas na próxima segunda-feira (29)

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer inicia o período de matrículas da primeira unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) na próxima segunda-feira (29). O IERN Natal está localizado na avenida Capitão-Mor Gouveia, bairro de Bom Pastor e serão oferecidas, neste primeiro momento, um total de 160 vagas divididas entre os Cursos Técnicos em Química e em Redes de Computadores.

As vagas são destinadas a estudantes transferidos da rede estadual e novos estudantes para os cursos técnicos em Química e em Redes de Computadores. As matrículas devem ocorrer através do portal do SIGEduc, disponível em www.sigeduc.rn.gov.br.