Idosos de 80 a 84 anos são vacinados a partir de hoje

Em Mossoró, 14.849 pessoas dos grupos prioritários já foram vacinados até este dia 08 de março. Nesta mesma data, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação dos idosos de 80 a 84 anos de idade.

A secretária de saúde do município, Morgana Dantas diz que através do escalonamento etário e dos agendamentos dos idosos, as unidades básicas de saúde estão conseguindo atender a demanda sem nenhum problema e com bastante organização.

“O agendamento prévio evita aglomerações nas unidades básicas, evita que o idoso chegue na UBS e não consiga ser vacinado. Temos doses suficientes para vacinar os idosos da faixa etária atual e na próxima semana daremos início a imunização dos idosos de 75 a 79 anos”, afirmou.

Os idosos devem fazer o cadastro na plataforma RN Mais Vacina. Se não fizerem, o cadastro é realizado pela equipe de vacinação na Unidade Básica de Saúde.

Mossoró acima da média do RN

Com taxa superior a 5%, Mossoró é um dos municípios com melhor percentual de vacinação do Rio Grande do Norte. Algo que foi lembrado pelo prefeito Allyson Bezerra durante a cerimônia de entrega de um médico para a UBS do bairro Bom Jesus na manhã de hoje. “Mossoró está acima da média de vacinação do estado, pois, enquanto o Rio Grande do Norte está com média de 3,7% da população, nós estamos com mais de 5% da população vacinada”, ressaltou Allyson.