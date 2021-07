Idosos acima de 80 anos podem agendar prova de vida em casa

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou portaria, no Diário Oficial da União desta segunda (5), prevendo a possibilidade de beneficiários com dificuldades de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em casa, mediante visita de representante do instituto. Idosos acima de 80 anos também poderão solicitar o serviço por meio de um requerimento.

De acordo com a Portaria 1.321, a visita favorece beneficiários sem procurador ou representante legal cadastrado. O requerimento que possibilita a comprovação de vida por meio de pesquisa externa, pode ser feito por terceiros, ou por meio da Central 135, pelo aplicativo MEU INSS ou por meio de outros canais a serem disponibilizados pelo INSS, sem a necessidade de cadastramento de procuração para esse fim específico ou do comparecimento do beneficiário ou interessado a uma Agência da Previdência Social (APS).

Fonte: Brasil 61