Idosos acamados começam a ser vacinados nesta segunda em Mossoró

A partir de hoje (08), a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró distribuirá para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) as vacinas contra o COVID-19 para idosos acamados de cada área de abrangência das UBSs. As equipes aplicarão o imunizante na casa dos idosos, de acordo com agendamento, a ser feito pelos agentes de saúde.

Essa campanha de vacinação dos idosos continuará com a chegada de mais doses da vacina, “Quando for confirmada a chegada da nova remessa, a vacinação nos postos de saúde seguirá assim que for distribuída, porém, ainda sem data e quantitativo definidos”, informa Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde. Uma nova remessa da CoronaVac chegou ao estado neste domingo (07).

Idosos não acamados e que residem em áreas de atuação dos agentes comunitários de saúde, precisarão realizar o agendamento para ir à respectiva UBS receber o imunizante. Para evitar aglomerações e visando organizar melhor o atendimento prestado, o agendamento deve ser feito conforme calendário de escalonamento dos idosos por grupos de faixa etária.

Quando os idosos de 90 anos estiverem vacinados, a imunização continuará para os de 85 a 89 anos, depois 80 a 84 e, em seguida, 75 a 79 anos. O calendário deverá ser divulgado assim que Mossoró souber precisamente a quantidade de vacinas que receberá na próxima remessa.

Idosos das áreas que não possuem agente comunitário de saúde, deverão se dirigir aos postos de vacinação, seguindo a faixa etária definida para cada período do calendário a ser divulgado.