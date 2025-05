Idoso tem quase 30 pedras retiradas da bexiga em hospital de Almino Afonso

Portal g1 RN

Um paciente de 63 anos de idade teve 29 pedras retiradas da bexiga em uma cirurgia nesta sexta-feira (23) no Hospital Maternidade Abel Belarmino de Amorim, na cidade de Almino Afonso, no interior do Rio Grande do Norte.

“Surpreendeu todo mundo, uma coisa incrível. Até os médicos ficaram surpresos”, contou o cunhado do paciente, José Ademar, que o acompanhava no hospital.

Segundo o cunhado, Francisco Dário de Paiva, o paciente, passava bem após o procedimento e tinha previsão de alta hospitalar a partir deste sábado (24).

As pedras retiradas tinham entre 2,5 cm e 4 cm, segundo a administração do hospital. A quantidade de pedras – e a espessura delas – surpreendeu inclusive a equipe médica. “A gente já tinha feito cirurgias com algumas coisas parecidas, mas com essa grande quantidade de pedras a gente não tinha feito ainda. É uma quantidade considerável”, explicou George Amorim, que atua na administração do Hospital Maternidade Abel Belarmino de Amorim. “E as pedras são de um tamanho considerável”, completou. Dores há seis meses Francisco Dário de Paiva mora na zona rural de Pau dos Ferros, numa comunidade chamada Perímetro Irrigado, que fica nas proximidades da BR-226, distante cerca de 10 km da zona urbana. A cidade fica a cerca de 60 km de Almino Afonso. O cunhado José Ademar relatou que Francisco sofria com dores na bexiga há quase seis meses e também urinava com frequência. Em abril, ele foi internado no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros, onde passou por uma tomografia, que indicou os cálculos na bexiga. O exame já revelava também a grande quantidade de pedras. “E [ele estava] sofrendo muito de lá para cá. Até que chegou esse fim de semana, que ele estava bastante preocupado, sofrendo muito. E colocaram para fazer a cirurgia no hospital de Almino Afonso aqui”, explicou o cunhado José Ademar. Pedras encontrada na bexiga de paciente no RN — Foto: Divulgação

Internação e cirurgia

O paciente foi internado na quinta-feira (22) e passou nesta sexta pelo procedimento cirúrgico para a retirada das pedras, que aconteceu com sucesso.

“É um procedimento que a gente já faz constantemente. O paciente foi atendido pelo programa de redução de fila do Estado, que a gente é um dos prestadores do Estado. O paciente vinha sofrendo”, explicou George Amorim, da administração do hospital.