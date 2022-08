Idoso suspeito de estuprar adolescente de 12 anos é preso no interior do RN

Um idoso de 77 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos no distrito de Cobé, zona rural de Vera Cruz, no interior do estado. A vítima é vizinha do homem.

De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações verificou-se que Sebastião dos Anjos costumava aliciar crianças e adolescentes quando possível, oferecendo dinheiro, doces, pipocas ou produtos similares. O idoso também mostrava suas partes íntimas às vítimas costumeiramente, porém, nenhuma denúncia formal contra ele foi apresentada até então.

No decorrer das diligências, foi comprovado que o suspeito fez um buraco no muro entre as casas, local onde ele obrigava a adolescente ir, caso contrário “seria pior para ela”, relata o delegado do caso; além disso, a mãe da adolescente flagrou Sebastião dos Anjos praticando o ato criminoso com a filha.

O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Sebastião dos Anjos foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: 98FM Natal