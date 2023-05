Idoso morre em acidente na zona rural de Mossoró

Um idoso morreu após ter sua carroça atingida por uma caminhonete, na manhã desta segunda-feira (22), na zona rural de Mossoró. O acidente aconteceu na rodovia RN-015, próximo à comunidade da Barrinha.

A vítima foi identificada como João Ferreira da Silva, 71 anos, morador do sítio Pau Branco.

De acordo com a Polícia Militar, a carroça de João foi atingida na traseira por uma caminhonete que seguia no mesmo sentido. Após a colisão, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A Polícia Militar de Baraúna realizou diligências pela rodovia estadual, mas não localizou o o veículo.