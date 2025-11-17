Idoso morre após ser atropelado na Avenida Presidente Dutra
Um atropelamento registrado na manhã deste sábado, 15, resultou na morte do idoso Cleodon Almeida de Oliveira, 72 anos, natural de Caraúbas. O sinistro ocorreu na Avenida Presidente Dutra, no bairro Alto de São Manoel. As informações são do Blog Fim da Linha.
Segundo informações, Cleodon foi atingido por um veículo enquanto atravessava a via. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local.
O idoso chegou a ser levado com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Apesar dos esforços da equipe médica, Cleodon não resistiu aos ferimentos e foi a óbito pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.
As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.