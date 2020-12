Idoso é morto em tentativa de assalto em Mossoró

Na noite desta segunda-feira (28), uma tentativa de assalto no município de Mossoró, região Oeste, resultou na morte de um senhor de 64 anos. José Mário Moura Pinto foi vítima de um disparo no rosto após abordagem de um casal de bandidos e não resistiu. Utilizando imagens de câmeras de segurança nas proximidades do ocorrido, a Polícia espera identificar os envolvidos no crime.

José Mário estava sentado na calçada de uma residência quando o casal se aproximou numa motocicleta e anunciou o assalto. O senhor ainda entrou em luta corporal com o assaltante, mas foi atingido por um tiro no rosto e faleceu antes da chegada do socorro médico.

Segundo apurações da Polícia, o casal fugiu sem levar nenhum pertence e o veículo utilizado teria sido roubado minutos antes do homicídio. José Mário Moura Pinto era funcionário da Universidade Federal do Semiárido (UFERSA).