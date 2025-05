Idoso é morto a golpes de faca em Mossoró

Nas primeiras horas da manhã desta quinta, 15, um crime de homicídio foi registrado no bairro Malvinas, em Mossoró. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem identificado como Francisco Antônio de Oliveira Silva, 76 anos, conhecido como Bigode, foi morto a facadas. A autoria e motivação do crime ainda não desconhecidos.

De acordo com informações, a vítima morava sozinha e foi encontrada morta pelo filho. O crime aconteceu em uma casa localizada à Rua das Orquídeas, no Parque das Rosas, na região do Dom Jaime Câmara. No local, a vítima mantinha um pequeno comércio e uma banca de jogo de baralho.