Idoso é colocado dentro de caixa d’água durante combate à incêndio em Mossoró

Um dos moradores da residência, um idoso de 86 anos, que é cadeirante, foi retirado de um cômodo pela janela e colocado dentro de uma caixa de água que ficava na lateral do imóvel, durante o combate às chamas. Segundo o morador, as chamas começaram após a troca de mangueira de um botijão de gás. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros de Mossoró, que atendeu a ocorrência, orienta a população a observar a validade de mangueiras e avarias do próprio botijão de gás. E, ao notar qualquer tipo de vazamento, evitar faíscas, abrir portas e janelas, retirando o botijão para área externa.

Em casos de incêndio e vazamento de gás, ligue com urgência para 193.