Idema e Funcitern abrem processo seletivo para bolsistas de pesquisa e extensão em Natal e Mossoró

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema), em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Funcitern), lançou nesta quarta-feira (08) no Diário Oficial do Estado, o Edital nº 020/2025, que abre processo seletivo simplificado para a concessão de bolsas de pesquisa e extensão, em caráter temporário. As oportunidades são destinadas a graduados e pós-graduados para atuação em Natal e Mossoró, com ênfase no Projeto de Fortalecimento Institucional da Gestão Ambiental e Territorial.

Ao todo, são 30 vagas de início imediato, sendo 24 para Natal e 6 para Mossoró, além de formação de cadastro reserva. As bolsas têm caráter temporário e os valores variam de R$ 3.000,00 a R$ 4.250,00, conforme o nível de titulação, graduação, especialização, mestrado ou doutorado.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.funcitern.org/selecaoidema, de 8 a 18 de outubro de 2025. O processo contará com duas etapas: análise curricular e entrevista.

Entre as áreas contempladas estão Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Ciências Biológicas, Direito, Comunicação Social (Jornalismo, Rádio e TV), Gestão Ambiental, Agronomia, Engenharia Florestal, História, Antropologia, Pedagogia, entre outras. Os bolsistas selecionados deverão dedicar 30 horas semanais às atividades do projeto, com possibilidade de viagens e deslocamentos dentro do estado.

Segundo o diretor técnico do Idema, Thales Dantas, a iniciativa reforça o compromisso do órgão com o fortalecimento institucional e a valorização da pesquisa aplicada à gestão ambiental. “O projeto representa um passo importante para aprimorar a capacidade técnica do Idema e ampliar a integração entre ciência, gestão e sociedade. Buscamos profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte”, destacou.

O resultado final será divulgado no dia 24 de novembro de 2025, e os bolsistas convocados assinarão o Termo de Compromisso e Concessão de Bolsa. O projeto terá vigência até 31 de agosto de 2026.

Mais informações podem ser obtidas pelos e-mails [email protected] e [email protected].