Idema abre inscrições para renovação do Conselho Gestor da APA Bonfim-Guaraíra

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) está com inscrições abertas, até o dia 1º de agosto, para o processo de renovação do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Bonfim-Guaraíra, referente ao mandato 2025-2027.

O edital, publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (02), convida instituições da sociedade civil a participarem da composição do colegiado, que tem papel essencial na gestão participativa e sustentável da Unidade de Conservação.

Podem se candidatar associações de moradores dos seis municípios que compõem a APA, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Arez, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Goianinha, uma entidade de ensino superior e pesquisa científica, duas organizações não governamentais com atuação comprovada no estado há pelo menos um ano, além de entidades representativas dos setores produtivos, de hotelaria e hospedagem, e de trabalhadores.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial na sede da APA Bonfim-Guaraíra, localizada na Avenida Doutor Severino Lopes, em Nísia Floresta, das 8h30 às 16h, ou na Unidade de Gestão da Biodiversidade do Idema (UGBio), situada na sede do Idema em Natal, das 8h às 14h, Av. Alexandrino de Alencar, n.º 1701, bairro Tirol. Também é possível enviar a documentação exigida pelo e-mail: [email protected].

No ato da inscrição, as instituições devem apresentar os seguintes documentos: comprovação da localização da sede; estatuto ou contrato social atualizado e registrado; ata ou documento legal que comprove a atual diretoria ou responsável legal; carta de indicação dos representantes com dados completos; e comprovação de atuação na região da APA Bonfim-Guaraíra.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Unidade de Gestão da Biodiversidade/Idema.