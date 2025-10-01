Idema abre 83 vagas de estágio para estudantes de graduação em diversas áreas

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) publicou nesta terça-feira (08) no Diário Oficial do Estado o Edital Nº 01/2025 com 83 vagas de estágio não-obrigatório destinadas a estudantes de graduação. As inscrições estarão abertas até o dia 29 de julho.

As oportunidades contemplam cursos Administração, Agronomia, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências biológicas, Ciências contábeis, Designer, Direito, Ecologia, Engenharia Agrônoma, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas, Jornalismo, Logística, Oceanografia, Publicidade, Recursos Humanos, Serviço Social e Sociologia com atuação na sede do Idema e no Parque Estadual Dunas.

Os estagiários terão carga horária de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de R$ 1.518, além de auxílio-transporte de R$ 107. A seleção será realizada em três etapas: análise documental, avaliação curricular e entrevista online.

De acordo com o diretor-geral do Idema, Werner Farkatt, a iniciativa reforça o compromisso do Instituto com a formação cidadã e ambiental dos futuros profissionais. “O estágio no Idema oferece uma vivência rica em conhecimento técnico, participação em projetos estratégicos e uma experiência prática em políticas públicas ambientais.”, afirma o diretor.

Para participar, o estudante deve ter cumprido ao menos 40% do curso e estar matriculado em uma das instituições conveniadas com a Escola de Governo do RN. O processo reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para estudantes negros (pretos e pardos), conforme a legislação vigente.

O estágio não obrigatório é uma atividade realizada como complemento da formação acadêmica, que oferece ao estudante de graduação a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

A gestora de Educação Ambiental do Idema e coordenadora do processo seletivo, Rosângela Lopes, ressalta que a iniciativa vai além da seleção de estagiários: “Ela aproxima a universidade da prática da gestão ambiental. Os estudantes vivenciam ações reais, em contato com as equipes e com o território, aplicando o que aprendem e contribuindo com o trabalho do Instituto. Cada olhar novo soma à nossa atuação e amplia a formação de quem participa.”

O edital completo, o formulário de inscrições e o cronograma com todas as datas do processo seletivo estão disponíveis no site oficial do Instituto, idema.rn.gov.br.

-Resultado Final – AQUI.

– Cronograma de Entrevista – AQUI!

– Convocação para Entrevista – AQUI!

– Edital Retificado 29/07/2025 – AQUI!

– Edital Retificado 21/07/2025 – AQUI!

– Edital completo AQUI!

– Formulário de Inscrições AQUI! *(A partir do dia 14 de julho)

