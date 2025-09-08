ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha terá aumento a partir de janeiro de 2026

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta segunda-feira 8, no Diário Oficial da União (DOU), ato que eleva o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre gasolina, diesel e gás de cozinha a partir de janeiro de 2026.

O imposto sobre a gasolina subirá R$ 0,10 por litro, passando para R$ 1,57. No diesel, o aumento será de R$ 0,05 por litro, chegando a R$ 1,17. Já no gás de cozinha, o reajuste será de R$ 1,05 por botijão.

Esse será o segundo ano consecutivo de aumento do ICMS sobre combustíveis. Em fevereiro de 2025, já havia ocorrido uma elevação do tributo.

De acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), o reajuste foi calculado com base nos preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre fevereiro e agosto de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024.

O Confaz reúne representantes do governo federal e dos estados. Por ser considerado um preço-chave, a elevação de impostos sobre combustíveis tende a ter impacto em outros setores da economia.

A Petrobras abandonou, no início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a política de paridade de preços, que reajustava os combustíveis com base no valor do petróleo e na variação do dólar.