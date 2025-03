ICMS mais alto no RN: alíquota do imposto sobe para 20% a partir desta quinta (20)

ICMS mais alto no RN: alíquota do imposto sobe para 20% a partir desta quinta (20)

Alíquota básica do imposto era de 18% e aumento havia sido aprovado em dezembro de 2024 na ALRN, mas só poderia passar a valer após 90 dias.

Por Igor Jácome, Leonardo Erys, g1 RN

20/03/2025 15h46 Atualizado há 26 minutos

Loja de roupas natal RN Rio Grande do Norte — Foto: Jcomp no Freepik/Divulgação

Loja de roupas natal RN Rio Grande do Norte — Foto: Jcomp no Freepik/Divulgação

O Imposto Sobre Consumo de Bens e Serviços (ICMS) está mais alto no Rio Grande do Norte a partir desta quinta-feira (20). O aumento da alíquota do tributo tinha sido aprovada em dezembro de 2024 pela Assembleia Legislativa do Estado, mas só podia ser implementada 90 dias após a publicação da lei.

A alíquota básica do imposto passou de 18% para 20%. Na prática, isso quer dizer que o cidadão que comprava uma camisa por R$ 100 pagava o equivalente a R$ 18 no imposto e agora passará a pagar R$ 20.

O aumento ocorre após longo debate entre governo do RN e os deputados, e uma derrota incial na tentativa de aprovar o projeto em 2023 (veja no histórico mais abaixo).

A Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN) emitiu comunicado, nesta quinta, para reforçar a empresários e contadores que a alíquota modal aplicada nas operações internas foi alterada. O documento pode ser acessado aqui.

Com a mudança, mercadorias sujeitas à alíquota geral passarão a ser tributadas com o novo percentual nas emissões de notas fiscais. Já produtos que integram a cesta básica, com alíquota de 7%, terão procedimentos específicos.

O aumento ocorre após longo debate entre governo do RN e os deputados, e uma derrota incial na tentativa de aprovar o projeto em 2023 (veja no histórico mais abaixo).

A Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN) emitiu comunicado, nesta quinta, para reforçar a empresários e contadores que a alíquota modal aplicada nas operações internas foi alterada. O documento pode ser acessado aqui.

Com a mudança, mercadorias sujeitas à alíquota geral passarão a ser tributadas com o novo percentual nas emissões de notas fiscais. Já produtos que integram a cesta básica, com alíquota de 7%, terão procedimentos específicos.

Os contribuintes devem observar os seguintes procedimentos a partir de agora, segundo a Sefaz:

Emissão de NF-e e NFC-e: Aplicação da alíquota de 20% nas operações internas

Escrituração Fiscal Digital (EFD): Considerar os documentos fiscais emitidos, independentemente da alíquota aplicada.

Aquisições Interestaduais de Cesta Básica: Realizar o estorno proporcional de crédito sobre o ICMS destacado.

Crédito Presumido: Aplicar os novos percentuais definidos para cada tipo de operação*