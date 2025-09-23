Ibovespa dispara aos 147 mil pontos e dólar cai a R$ 5,29, após Trump falar em encontro com Lula

Ibovespa dispara aos 147 mil pontos e dólar cai a R$ 5,29, após Trump falar em encontro com Lula

Na véspera, a moeda americana avançou 0,33%, cotada a R$ 5,3376. Já o principal índice da bolsa recuou 0,52%, aos 145.109 pontos.

Por Redação g1 — São Paulo

23/09/2025 09h00 Atualizado há 11 minutos

O Ibovespa renovou sua máxima histórica nesta terça-feira (23), avançando 1,35% e alcançando 147.063 pontos por volta das 14h05. No mesmo horário, o dólar recuava 0,99%, sendo negociado a R$ 5,2845.

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump participaram hoje da Assembleia Geral da ONU. Apesar dos discursos em posições opostas, a surpresa veio com a revelação de Trump: os dois tiveram um breve encontro amistoso nos bastidores, e uma reunião pode ocorrer na próxima semana. Não há ainda nenhum acerto sobre quando e como será essa conversa.

O gesto foi interpretado pelo mercado como sinal de diálogo político, contribuindo para a queda do dólar, que havia iniciado o dia em alta, e impulsionando a valorização da bolsa.

▶️ Antes da abertura dos mercados, o Banco Central publicou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano. O texto ressaltou o impacto positivo da desvalorização do dólar sobre a inflação, mas continua indicando que os juros devem permanecer elevados por um período “bastante prolongado”.

▶️ Nos Estados Unidos, os investidores estão atentos aos pronunciamentos de dirigentes do banco central. O destaque do dia será às 13h45, quando o presidente do Fed, Jerome Powell, participa de um evento público. Antes disso, Michelle Bowman fala às 10h e Raphael Bostic às 11h.

▶️ Além dos pronunciamentos, serão divulgados dados relevantes da economia americana. Às 10h45, saem os índices de setembro que avaliam o desempenho da indústria e do setor de serviços.

Veja a seguir como esses fatores influenciam o mercado.

💲Dólar

Acumulado da semana: +0,33%;

Acumulado do mês: -1,55%;

Acumulado do ano: -13,63%.

📈Ibovespa

Acumulado da semana: -0,51%;

Acumulado do mês: +2,61%;

Acumulado do ano: +20,65%.

Ata do Copom

O Banco Central avaliou nesta terça-feira (23) que a queda recente do dólar e a desaceleração do ritmo de crescimento da economia contribuem para o controle da inflação, mas observou que as projeções para os preços nos próximos anos ainda seguem acima da meta.

Informou, ainda, que a inflação de serviços tem se mantido mais resiliente (resistente) por conta de um “mercado de trabalho que segue dinâmico” e a uma atividade que tem apresentado moderação gradual. O BC tem dito que a desaceleração da economia é necessária para conter a inflação.