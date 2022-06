IBGE inicia pesquisa urbana no RN

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a Pesquisa Urbanística do Entorno nesta semana em todas as zonas urbanas do Rio Grande do Norte. Nesse levantamento, os agentes censitários observam a existência de calçada, iluminação pública, acessibilidade para pessoas com deficiência e outros sete componentes da infraestrutura urbana.

Três itens são as novidades deste Censo: ponto de ônibus; via sinalizada para bicicletas; e existência de obstáculos na calçada. A pesquisa foi realizada pela primeira vez na operação censitária de 2010. Dessa forma, será possível analisar a evolução dos quesitos existentes na pesquisa, à época, nos bairros e cidades.

Também é a primeira vez que favelas, ocupações, comunidades e outros do gênero (tecnicamente conhecidos como aglomerados subnormais) serão pesquisados. Vinculado ao Censo Demográfico, o levantamento está alinhado ao “Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11”: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Realizada até 12 de julho, a pesquisa é uma última atualização do espaço urbano antes de os recenseadores entrarem em campo, com as visitas de casa em casa, que começam a partir de 1º de agosto.

Quesitos observados na pesquisa: