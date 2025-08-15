IBGE: Desemprego no RN cai para 7,5% no 2º trimestre, a menor taxa da série histórica

A taxa de desocupação – popularmente conhecida como taxa de desemprego – caiu para 7,5% no 2º trimestre de 2025 no Rio Grande do Norte, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a menor taxa de toda a série histórica do órgão, que teve início em 2012.

A taxa se refere aos meses de abril, maio e junho deste ano e consta na pesquisa a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

🔎 Segundo o IBGE, são consideradas desocupadas as pessoas que estavam sem trabalho e que tomaram alguma atitude para conseguir emprego, como entregar currículo, atender a entrevistas de emprego, inscrever-se em concurso, entre outras. Essas pessoas estavam disponíveis para assumir o posto de trabalho caso o tivessem encontrado, porém não obtiveram êxito. ENTENDA MELHOR AQUI.

De acordo com o IBGE, o resultado mostra uma queda de quase 2,5% em relação ao 1º trimestre deste ano, quando o indicador ficou em 9,9%. Isso também colocou o estado com a maior queda registrada neste período entre as federações.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, a redução foi de 1,7%: no 2º trimestre de 2024, a taxa de desocupação era de 9,2%.

O IBGE estimou uma população desocupada de 115 mil pessoas no estado no 2º trimestre do ano, 36 mil pessoas a menos do que no trimestre anterior (151 mil), o que representa uma variação de -24,1%.