IBGE: 40% das mães no RN tiveram filhos após os 30 anos de idade

De todas as mães que tiveram filhos no Rio Grande do Norte em 2023, aproximadamente 40% delas tinham acima de 30 anos de idade no dia do parto. É o que aponta a pesquisa de Estatísticas do Registro Civil de 2023, divulgada nesta sexta-feira (16) pelo IBGE.

Ao todo, foram registrados 39.341 partos de bebês que nasceram com vida no Rio Grande do Norte naquele ano. Desses, 15.778 foram de mães com idade acima dos 30 anos.

Apesar disso, o recorte de idade apontado pelo IBGE como o com maior taxa de mães foi entre 25 e 29 anos de idade. Em 2023, 10.130 mães tinham nessa faixa etária quando tiveram os filhos.

Na capital Natal, a taxa de mães acima dos 30 anos de idade foi ainda maior em 2023, com 45% do total. Dos 9.093 partos realizados naquele ano, 4.097 ocorreram com mães acima dos 30 anos.

Há alguns anos há uma tendência de mulheres que esperam mais tempo para serem mães, segundo dados do IBGE. Entre 2010 e 2022, por exemplo, o número de brasileiras que se tornaram mães após os 40 anos cresceu 60% em todo o país.