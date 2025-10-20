Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço para pesquisa na Margem Equatorial

A Petrobras informou nesta segunda-feira 20 que recebeu licença de operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado na Margem Equatorial.

De acordo com a estatal, o ponto está situado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa. A sonda já se encontra na locação do poço, e a perfuração deve começar imediatamente, com duração estimada de cinco meses.

Em nota, a Petrobras afirmou que a exploração tem como objetivo obter informações geológicas e avaliar a existência de petróleo e gás em escala econômica. “Não há produção de petróleo nessa fase”, informou a empresa.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, declarou que a aprovação do Ibama representa o “compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país”.

“Foram quase cinco anos de jornada, nos quais a Petrobras teve como interlocutores governos e órgãos ambientais municipais, estaduais e federais. Nesse processo, a companhia pôde comprovar a robustez de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente que estará disponível durante a perfuração em águas profundas do Amapá”, afirmou.

A autorização foi concedida após o Ibama, na última semana, sinalizar prosseguimento ao processo de licenciamento para perfuração na bacia da Foz do Amazonas. Em reunião com técnicos da Petrobras, o órgão ambiental considerou suficientes os esclarecimentos prestados pela empresa em resposta ao parecer encaminhado em 24 de setembro.