Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil e sabiam que seriam presos, diz delegado

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como MC Euro, foram presos nesta sexta-feira 15 em Carapicuíba, na Grande São Paulo, em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. Os dois são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico humano e exploração sexual infantil. A polícia suspeita que o casal tentava fugir ao se esconder na casa onde foram encontrados.

Segundo o delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Fernando David, os dois saíram de carro da Paraíba e foram monitorados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que alertou a Polícia Civil paulista sobre o paradeiro na mansão em Carapicuíba. Para ele, é provável que Hytalo e Israel fossem tentar fugir do país por Foz do Iguaçu ou outro local do sul do país.

“A suspeita é que eles estavam sim, tentando se evadir, sabiam já que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade, então eles parecem que já tinham essa noção”, afirmou.

Hytalo e Israel estavam dormindo no momento da abordagem e não ofereceram resistência, disse o delegado. A decisão judicial que determinou a prisão preventiva do casal foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal e preservar a segurança da aplicação da lei penal.

Segundo o despacho, há fortes indícios de que Hytalo Santos e Israel Nata Vicente cometeram crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes, trabalho infantil e lavagem de dinheiro, com base em artigos do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No local da prisão, a polícia apreendeu oito celulares e um veículo de luxo. Fernando Davi detalhou que a ação foi realizada de forma planejada, sem confrontos, e reforçou que as investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos.

Defesa de Hytalo Santos emite nota

Em nota, a defesa de Hytalo Santos afirmou que não teve acesso ao conteúdo da decisão judicial que determinou a prisão e que pretende adotar todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos do influenciador.

“Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário”, disse a defesa.

A defesa também reafirmou a inocência do influenciador. “Hytalo sempre se colocou à disposição das autoridades. A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário”, concluiu a nota.