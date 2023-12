Huol-UFRN inaugura Centro de Pesquisa Clínica na próxima segunda

Com investimentos de mais de R$ 350 mil, o Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN) vai inaugurar na próxima segunda-feira (04), às 8h, o Centro de Pesquisa Clínica, que tem por objetivo, auxiliar no desenvolvimento de pesquisas clínicas, ofertando a geração de conhecimento e configurando campo de prática em pesquisa para alunos das mais diversas áreas.

O espaço físico, localizado no 2º subsolo do prédio ambulatorial, conta com consultórios, sala de infusão e procedimentos, sala de monitoria, arquivo, laboratório de análises, sala de utilidades e de processamento de amostras, recepção, coordenação, farmácia e sala de refrigeração, totalizando uma área equivalente a 277,85 m².

Entenda mais sobre o Huol

O Huol é hospital de referência em média e alta complexidade no Rio Grande do Norte – RN, sendo o maior centro de formação e especialização de recursos humanos para o SUS no Estado. Atualmente dispõe de 31 programas de residência credenciados, sendo 26 programas de residência médica, 01 residência uniprofissional e 04 residências multiprofissionais. Em 2023, foram matriculados 230 alunos na residência médica, 65 alunos de residência multiprofissional e 06 alunos de residência uniprofissional, totalizando 291 residentes.

Produção científica no Huol

No período de junho/2021 a novembro/2023, foram credenciados 983 novos pesquisadores no Sistema Rede Pesquisa e registrados 308 projetos de pesquisa. Dispõe de um Núcleo Avançado de Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde (NAPS), que tem desenvolvido cooperações internacionais com instituições como a University of Harvard, University of Johns Hopkins, Biomind Labs, dentre outras.

O NAPS atua também junto ao Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde em diversos projetos de interesse para o SUS, com captação de recursos públicos e junto as instituições privadas, via pesquisa patrocinada e poderá contar a partir de agora com a infraestrutura do Centro de Pesquisa Clínica contribuindo ainda mais na promoção de conhecimento, produção acadêmica, serviços e produtos na área da saúde.