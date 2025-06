Hugo se reúne com Gleisi e Rui Costa antes de votação do IOF

Horas antes da votação do requerimento de urgência do projeto que derruba o novo decreto sobre o aumento do IOF, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniram com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), numa tentativa de articulação direta.

O encontro ocorreu na residência oficial da Câmara nesta segunda-feira (16) e foi visto como uma ação de última hora para medir o clima político e tentar evitar uma derrota fiscal ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), que participou da reunião, o acordo firmado com Hugo Motta e os ministros é para votar apenas a urgência e não o mérito da proposta em si.

A oposição, por sua vez, trabalha para acelerar a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL), garantindo os 257 votos necessários para aprovar a urgência e levar o texto diretamente ao plenário — mesmo que a votação do mérito ainda não esteja prevista para esta segunda-feira.

Paralelamente, o governo tenta destravar a liberação de emendas parlamentares como forma de conter a insatisfação na base e recuperar o controle da pauta econômica.

A decisão de pautar a urgência foi tomada por Hugo Motta em reunião com líderes partidários na última quinta-feira (12). Após o encontro, ele afirmou que a Câmara não aceitará aumento de impostos com foco meramente arrecadatório.