Hugo Motta faz gesto a Lula e promete destravar IR na próxima semana

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou ao Palácio do Planalto que pretende destravar a votação do PL do Imposto de Renda na próxima semana, segundo fontes ouvidas pela CNN.

O movimento é um sinal ao governo Lula após ele pautar o PL da anistia, cuja urgência foi aprovada na noite dessa quarta-feira (17) em uma derrota do governo.

O PL que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda é uma prioridade de Lula e uma potencial bandeira para a campanha à reeleição.

O texto foi aprovado na comissão especial em julho, mas não teve mais andamento desde então devido a divergências quanto a forma de compensação dos estimados R$ 25 bilhões de custo fiscal da proposta.

Nesta semana, em protesto, o Senado desengavetou um PL semelhante e ameaça dar andamento a ele. O texto será relatado por Renan Calheiros (MDB-AL), adversário do relator do PL da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)