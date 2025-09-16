Hugo Motta confirma a líderes partidários que vai pautar anistia a envolvidos no 8 de Janeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou a líderes partidários que vai pautar o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão foi discutida durante reunião na Residência Oficial da Câmara, nesta terça-feira 16.

Segundo parlamentares que participaram do encontro, a discussão agora passa a ser sobre o alcance da proposta. O chamado “centrão” defende que tramite na Câmara uma versão “light” da anistia, alinhada com a posição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Essa versão não teria impacto direto nas penas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de ainda não indicar uma data para colocar o projeto em votação, líderes próximos a Hugo Motta avaliam que a urgência pode ser analisada já nesta quarta-feira 17. Alguns acreditam que o mérito também poderá avançar.

Hugo Motta também informou aos líderes que comunicou a decisão de pautar o projeto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião realizada no Palácio da Alvorada, na segunda-feira 15. No encontro, Lula reforçou ser contra qualquer tipo de anistia.

A versão chamada de “anistia light” se diferencia da original porque não prevê perdão judicial, como defendem aliados de Bolsonaro. O texto, entretanto, poderia mudar a situação de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.