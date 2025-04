Hugo Calderano conquista Copa do Mundo de tênis de mesa

CNN Brasil

Hugo Calderano fez história na final da Copa do Mundo de tênis de mesa.

Neste domingo (20), em Macau, na China, o mesa-tenista brasileiro derrotou Lin Shidong, número 1 do ranking mundial, para conquistar o título inédito dele e do Brasil na modalidade.

Mesmo com a torcida apoiando o dono da casa, Hugo não sentiu a pressão. Com saques e contra-ataques agressivos, o atleta brasileiro derrotou o rival por 4 sets a 1.

Contando com a força da torcida que lotou a arena em Macau, Lin Shidong começou ditando o ritmo da partida. Com jogadas de efeito, o chinês abriu vantagem contra Hugo Calderano.

O brasileiro tentava responder nos contra-ataques, mas não conseguiu. Shidong fechou o primeiro set em 11 a 6 e largou na frente.

No segundo game, Hugo Calderano se recuperou, mostrando agressividade nos saques e impedindo as respostas de Lin Shidong. O nº1 do ranking mundial teve dificuldades na recepção e viu o brasileiro igualar o placar: 11 a 7.

Na sequência, os dois mesa-tenistas mostraram o motivo de estarem na final da Copa do Mundo. Trocas de bola espetaculares marcaram as disputas por pontos.

Hugo Calderano não sentiu a pressão da torcida e do adversário, e quebrou o saque de Lin Shidong no terceiro set, vencendo por 11 a 9 e virando a partida.

Hugo Calderano brilha na final

No últimos dois sets, Hugo Calderano deu um verdadeiro show na Galaxy Arena, em Macau.

Lin Shidong não conseguia parar os contra-ataques de Hugo.

O chinês se desesperou com a desvantagem, mudou o estilo de jogo, mas continuou errando. O número 1 do mundo pedia tempos técnicos para tentar esfriar o adversário e buscar a retomada.

Hugo Calderano continuou com seu ritmo, com backhands e saques acelerados, dificultando a vida de Lin Shidong.

No último game, o brasileiro teve um momento de instabilidade, mas se recuperou para fechar a partida em 4 sets a 1 e fazer história na modalidade.

Hugo Calderano é o primeiro campeão mundial de tênis de mesa da história do Brasil.

Esta é a primeira vez na história da modalidade que um atleta fora da Ásia e Europa conquista o torneio.

Calderano celebra título

Após o feito histórico, Hugo Calderano celebrou a vitória na decisão contra Lin Shidong e afirmou que não esperava chegar tão longe.

“É uma loucura falar sobre isso. Antes de começar a competição, não imaginava vencer os melhores do mundo. É uma loucura para mim colocar meu nome na história do tênis de mesa mundial”, disse Hugo na zona mista da Arena de Macau.

“Depois da Olimpíada de Paris, era importante conquistar um título. Trabalhei muito por isso e sempre acreditei em mim. Há um mês atrás, eu estava realmente mal. Quero agradecer todos os torcedores e minha família pelo apoio”, completou Calderano.

Brasileiro sobe no ranking mundial

Com a conquista da Copa do Mundo de tênis de mesa, Hugo Calderano subiu para o 4º lugar do ranking mundial da modalidade.

O carioca de 28 anos ultrapassou o chinês Liang Jingkun para entrar no top-4.