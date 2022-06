HRTM realizou dupla captação de órgãos

Uma equipe médica formada pelos cirurgiões Fernando Lisboa, Maurício Ferreira e Aline Alves, a anestesiologista Andreza Lobato, e a enfermeira Maria Consuli, esteve em Mossoró nesse domingo, 26, para realiza dupla captação de órgãos, no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

Todos os membros da equipe responsável pela captação dos órgãos para transplante são ligados à Organização a Procura de Órgãos – OPOs, e à Central Nacional de Doação de Órgãos (ABTO). O trabalho foi iniciado durante o período da manhã e se estendeu até a tarde desse domingo.

Também presentes nas captações as enfermeiras Tathiane Palosche e Bruna Carvalho, a técnica de enfermagem Maria Suzete, na coordenação da assistente social Telma Belém e da enfermeira Susana Mendes, todas do HRTM. Foram retirados rins e fígado que foram enviados para diversas partes do país, com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e da Força Aérea Brasileira, que fizeram o transporte dos órgãos captados.

Nessa captação foram enviados dois rins para Natal, um rins para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e um fígado para Belo Horizonte, Minas Gerais, um trabalho de sucesso conforme comentários da equipe médica que esteve em Mossoró, na coordenação do Dr. Fernando Lisboa.

Com o trabalho realizado ontem, o Tarcísio Maia chega a 40 captações neste retorno da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT/HRTM). O Tarcísio Maia tem sido destaque nacional neste trabalho, merecendo respeito e credibilidade.

Mesmo nesse período de pandemia, o HRTM conseguiu manter as captações, seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS). Nas duas realizadas ontem, foram retirados os órgãos de dois pacientes da cidade de Serra do Mel, ambos vítimas de traumatismo craniano.