Hotelaria deve alcançar 85% de ocupação nesse feriadão

O feriado da Padroeira do Brasil e Dia das Crianças deve aquecer o turismo no Rio Grande do Norte. De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), a ocupação média de hotéis para este período será de 84,27%.

Segundo o presidente da entidade, Abdon Gosson, os números mostram uma recuperação no turismo do RN.

“Nossos hotéis vão receber visitantes de todas as partes do mundo neste feriadão, isso é muito bom para a economia do estado. Os dados já começam a melhorar revelando que o nosso trabalho de divulgação e promoção do destino tem se mostrado eficaz”, pontuou.