Hospital Walfredo Gurgel abre 15 leitos e nova UCI

O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG) abriu nesta sexta-feira (29) mais 15 leitos para reforçar a linha de atendimento da ortopedia, que é a maior demanda da unidade, instalados no 5° andar, reformado recentemente.

Os primeiros pacientes já foram instalados nos leitos ao longo do dia, sendo cuidados pelos profissionais recém-contratados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Os leitos fazem parte de um esforço da Sesap para ampliar a capacidade de atendimento dos casos ortopédicos na Região Metropolitana de Natal, que se soma aos 20 leitos abertos no Hospital Deoclécio Marques de Lucena em setembro passado, cumprindo o acordo judicial firmado com o Ministério Público que autorizou as contratações necessárias para os novos leitos.

A ampliação do Walfredo Gurgel foi vistoriada nesta tarde pela secretária-adjunta Leidiane Queiroz, ao lado do diretor da unidade, Tadeu Alencar, e da equipe técnica da Sesap. “Encerramos o ano reforçando o compromisso do Governo com a melhoria dos serviços ofertados à população. Esses novos leitos, juntos aos abertos no Deoclécio, vão ampliar a capacidade de atendimento de forma substancial”, disse Leidiane.

Além dos 15 novos leitos, o Walfredo ampliou outro setor nesta sexta-feira com a abertura da nova unidade de cuidados intensivos, que passa a ter 10 leitos. A sala será adaptada para receber outro serviço. “Vamos instalar no local da antiga UCI, que tinha seis leitos, o espaço para ampliar a linha de cuidado do AVC, que é outro projeto importante que começamos esse ano”, explicou o diretor Tadeu Alencar.