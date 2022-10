Hospital Universitário recruta voluntários para tratamento de dor lombar

A Unidade de Reabilitação do Hospital Universitário Onofre Lopes, em parceria com o Departamento de Fisioterapia da UFRN, está recrutando voluntários para uma pesquisa que irá verificar os efeitos do uso da terapia com ventosas. A ventosaterapia será realizada em associação com exercícios ativos em pessoas com dor na coluna lombar crônica. São ofertadas 88 vagas.

O projeto, coordenado pelo professor Marcelo Cardoso de Souza, do Departamento de Fisioterapia, é fruto de uma parceria entre o Huol e a UFRN. As avaliações e tratamentos acontecerão no Laboratório de Palmilhas e Reumatologia (Lapre), buscando minimizar sintomas e promover melhoras funcionais e na qualidade de vida dos pacientes.

O público-alvo da pesquisa são pessoas que sofrem com dores na coluna lombar há pelo menos três meses. Essa população pode apresentar sintomas como: dor durante movimentos matinais, dobrar as costas, queimação/ardência, fisgadas, entre outros. Outros critérios serão considerados mediante avaliação da equipe de fisioterapia: ter entre 18 e 59 anos; morar em Natal/RN; ter disponibilidade para comparecer duas vezes na semana para realizar o tratamento ao longo de dois meses.

Os profissionais de fisioterapia também avaliarão o histórico clínico, de cirurgias e injeções recentes. O interessado não poderá participar se apresentar dor irradiada para as pernas, tiver feito cirurgias na região da coluna lombar, além de outros tratamentos medicamentosos e fisioterapêuticos.

Para participar, é necessário contatar a Unidade de Reabilitação do Huol pelo WhatsApp (84) 99962-3974 manifestando interesse em participar da “pesquisa de dor lombar crônica”.

Fonte: Huol/UFRN