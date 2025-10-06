Hospital Tarcísio Maia realizou a sétima captação de órgãos para transplantes

O Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM), em Mossoró, realizou na manhã do domingo, 5, a sétima captação de órgãos para transplantes em 2025, com um trabalho habilidoso realizado pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT/HRTVM).

A equipe formada pelos doutores Alexandre Borges, César Brito, Lana Lacerda de Lima, e a enfermeira Claúdia responsável pelo trabalho de captação, com a retirada de rins, fígado e córneas, com apoio do Governo do Estado e da Força Aérea Brasileira (FAB), para o transporte da equipe médica e dos órgãos captados.

O fígado foi enviado para Alagoas, os rins e córneas ficaram em Natal. Foi a sétima captação no HRTM esse ano, com um total de 61 desde a reativação da CIHDOTTI no hospital no ano de 2016, informou Susana Mandes Cantídio, coordenadora da CIHDTTI, no Tarcísio Maia.

Esse ato de amor da família vai salvar vidas, daí a importância de um trabalho educativo de conscientização por parte da sociedade e dos governos quanto a importância de se doar órgãos. A CIHDOTTI do Hospital Tarcísio Maia vem fazendo um trabalho importante nesse sentido.