Hospital Tarcísio Maia realiza mais uma captação de órgão

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), realizou nesta quarta-feira, 4, a 6ª captação de órgãos deste ano e a primeira do mês de maio. A captação foi feita em uma paciente do sexo feminino, de 35 anos, que estava internada na unidade de terapia intensiva do hospital.

Uma equipe médica formada pelos pelos médicos Cezar Brito (cirurgião urologista), Felipe Salviano (cirurgião geral) e Rodolfo Silveira, anestesiologista, fez a captação do fígado da paciente, que foi enviado para Brasília (DF).

Ainda na equipe cirúrgica, a captação contou com a participação das enfermeiras Talita Torres, da Organização a Procura de Órgãos – OPO, Susana Cantídio e Tathiane Paloschi, da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HRTM, e Zuzete Medeiros, técnica de enfermagem, com apoio da psicóloga Symone Florentino e da assistente social Telma Belém, da CIHDOTT.

A captação realizada nesta quarta-feira foi a 38ª já realizada, desde a reabertura da CIHDOTT do Regional Tarcísio Maia em 2016. “O HRTM é um dos hospitais do Nordeste mais atuantes nessa área da saúde pública, seguindo todas as normas do protocolo desenvolvido pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos – ABTO”, informou Telma Belém.