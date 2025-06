Hospital Tarcísio Maia realiza 5ª captação de órgãos em 2025

O Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, realizou nesta terça-feira (10) a quinta captação de órgãos para transplantes no ano de 2025.

A equipe da unidade, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (Sesed), com o helicóptero Potiguar 2, e a Força Aérea Brasileira, realizaram a operação em segurança.

Foram captados dois rins, um enviado para transplante no Rio Grande do Sul e outro em Pernambuco, e um fígado, encaminhado para Brasília-DF. A ação reforça mais uma vez a importância da integração do SUS com o objetivo de salvar vidas em todo o território brasileiro e da decisão pela doação de órgãos.

Em 2024, o transplantes de órgãos no Rio Grande do Norte registrou um aumento de 45%, com 419 procedimentos realizados. Foram registradas também 36 doações de múltiplos órgãos e 133 doações de córneas.