Hospital Tarcísio Maia amplia capacidade de atendimento cirúrgico

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) ampliou, nesta quarta-feira (27), a capacidade de atendimento do seu centro cirúrgico com a reabertura da quarta sala de cirurgias.

Com isso, a unidade avança na oferta de serviços cirúrgicos, contribuindo para maior agilidade, eficiência e segurança no cuidado aos pacientes.

A reabertura é fruto do trabalho conjunto das equipes técnicas, administrativas e operacionais do hospital, que reuniram equipamentos e readequaram o espaço para a retomada do funcionamento pleno.