Hospital Regional Tarcísio Maia registra segunda captação de órgãos em 2025

O Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM), em Mossoró, realizou na manhã desta terça-feira (08) a segunda captação de órgãos do ano de 2025. O procedimento resultou na captação de rins, que serão destinados a pacientes em Natal.

A operação, realizada por volta das 11h, foi coordenada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HRTM. A equipe mobilizou profissionais de diversas áreas para garantir o suporte necessário à família do doador e toda a logística da captação.

Participaram da equipe local Tathiane Paloschi (responsável pela mesa de gelo), Susana Cantídio (coordenadora da CIHDOTT), Telma Belém (assistente social) e Symoni Bento (psicóloga). A captação foi realizada em conjunto com a equipe médica transplantadora vinda de Natal, formada pelos cirurgiões Dr. Alexandre Borges e Dr. Hipólito, o anestesista Dr. Alan e a enfermeira Mariana, da OPO. O transporte dos órgãos até a capital foi realizado por um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB), garantindo agilidade e segurança ao procedimento.

Referência estadual

Reconhecido como referência no interior do Rio Grande do Norte, o Hospital Tarcísio Maia se destaca pelo trabalho contínuo e qualificado de captação de órgãos. A atuação da CIHDOTT, com mais de uma década de experiência, tem sido fundamental para fortalecer a cultura da doação e contribuir com a redução das filas de transplantes no estado. Desde 2016, quando retornou às cirurgias, foram 54 captações.

Com mais essa captação, o HRTM reafirma seu compromisso com a vida, atuando de forma estratégica dentro da rede pública de saúde e mostrando que doar é um gesto de amor que transforma dor em esperança.

“A captação de órgãos é um serviço essencial que reafirma o compromisso do Tarcísio Maia com a vida. Para quem está na fila do transplante, cada doação representa uma nova chance — e para nós, é uma missão que une técnica, sensibilidade e esperança”, afirmou Karina Nóbrega, diretora do hospital.

Quem pode doar?

A doação de órgãos é um gesto de solidariedade e amor ao próximo. No Brasil, pode doar qualquer pessoa com diagnóstico confirmado de morte encefálica, desde que autorizada pela família. Também é possível a doação em vida de alguns órgãos e tecidos, como um dos rins, parte do fígado e medula óssea, desde que haja compatibilidade e condições clínicas adequadas.

Quais órgãos podem ser doados?

Entre os órgãos e tecidos passíveis de doação estão: coração, rins, fígado, pulmões, pâncreas, córneas, válvulas cardíacas, ossos e tendões. Um único doador pode beneficiar até oito pessoas que aguardam por um transplante, transformando vidas e renovando esperanças.