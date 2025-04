Hospital Regional Tarcísio Maia desmente informação de vereador mossoroense sobre falta de alimentos na unidade

A diretoria do Hospital Regional Tarcísio Maia desmentiu nesta sexta-feira (18), um vídeo divulgando uma fake news disseminada por um vereador mossoroense, que menciona falta de alimentação naquela unidade hospitalar para servidores e funcionários, e falta de pagamento à empresa terceirizada.

A diretora do HRTM, Karina Nóbrega, divulgou vídeo informando que em nenhum momento houve desabastecimento de alimentação ou falta de funcionário, seja nesta quinta-feira (17) e ou hoje.

Saudade Azevedo, Coordenadora/Articuladora das Unidades Hospitalares da II Macrorregião de Saúde Do RN (II, VI e VIII Regiões do Oeste), informou que uma pequena parte dos servidores da empresa JMT fizeram uma paralisação em virtude dos atrasos dos salários e vales alimentação, mas que na sexta-feira (11) e na segunda-feira (14) foram feitos os repasses e os servidores estão retomando aos trabalhos, sem prejuízos ao abastecimento da alimentação do Hospital. Ao todo, mais de R$ 4 milhões foram repassados à empresa JMT.