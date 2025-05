Hospital Regional Tarcísio Maia completa 39 anos e comemora com programação especial

Inaugurado oficialmente em 10 de maio de 1986, para atender a urgência e emergência em Mossoró e mais de 80 municípios das regiões Oeste, Alto Oeste, Vale do Açu e Salineira do Rio Grande do Norte, o Hospital Regional Tarcísio Maia chegou aos 39 anos no último sábado, 10, como uma referência no atendimento à Saúde destas populações e ainda de comunidades do vizinho estado do Ceará.

Atualmente o HRTM conta com 174 leitos, 3 Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) e um corpo de servidores compostos por mais de mil profissionais. De fevereiro a novembro de 2024, mais de 25 mil pessoas foram atendidas no Tarcísio Maia, além de 7 mil internações, 1.678 cirurgias ortopédicas, 1.131 cirurgias gerais e 15 mil tomografias computadorizadas realizadas.

Dentre os serviços oferecidos pelo HRTM, destacam-se cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, clínica médica, unidade de terapia intensiva (UTI) e pediatria, além de setores de imagem, como raio-X e tomografia, e laboratório de análises clínicas.

*A partir desta quinta-feira, 15, uma programação especial será realizada para celebrar os 39 anos do HRTM. Confira:*

15 de maio (quinta-feira), às 8h:

Ato Ecumênico na Recepção Administrativa.

16 de maio (sexta-feira):

Ação “Cuidando dos Nossos Servidores” – momento dedicado à valorização e bem-estar da equipe do hospital.

18 de maio (domingo), às 16h:

Caminhada 39 anos do HRTM – concentração na Avenida Rio Branco, em frente ao Teatro Municipal.

“É uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio fazer parte desta história e testemunhar este ciclo tão significativo de melhoramentos e mudanças no Hospital Regional Tarcísio Maia, juntamente com esta equipe forte e extremamente competente.” Comenta Saudade Azevedo, coordenadora das Unidades Hospitalares da II Macrorregião de Saúde do RN.

*OBRAS*

Com um investimento de R$ 10 mi, as obras de ampliação e melhoramento que contempla a reforma do setor de pediatria, necrotério, centro cirúrgico, central de materiais esterilizados e lavanderia, além da ampliação da unidade de nutrição e dietética.

Também está prevista uma revisão completa do sistema elétrico do hospital, com instalação de novos geradores e melhorias na linha de alimentação de energia, garantindo mais autonomia para a unidade.

Recentemente a continuidade da obra passou a uma nova empresa, após um processo de distrato com a anterior e está em ritmo acelerado no seguimento das ações.