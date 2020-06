Hospital Regional do Seridó passa a funcionar com novo tomógrafo

O Hospital Regional Telecila Freitas Fontes (HRTFF), também conhecido como Hospital Regional do Seridó, em Caicó, a partir desta segunda-feira, 08, aumenta a sua capacidade de diagnóstico e começa a realizar exames de tomografia computadorizada para pacientes internos, e provenientes do Pronto-Socorro e Ambulatório de Ortopedia. A utilização do novo tomógrafo instalado na unidade é uma das estratégias contidas no Plano de Contingência da Covid-19, elaborado pela Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap), para a região do Seridó. As equipes do Centro de Imagem da unidade foram capacitadas para operar o novo tomógrafo na última semana.

De acordo com a governadora Fátima Bezerra, o equipamento representa uma conquista para a região e será de extrema importância para os pacientes com Covid-19. “No Seridó, o Hospital Regional Telecila Freitas Fontes é uma das nossas unidades estratégicas no combate à pandemia. O novo tomógrafo da unidade é de alta tecnologia e vai auxiliar os médicos a fazerem diagnósticos mais rápidos e precisos dos pacientes”, destacou a chefe do Executivo estadual.

Para que pudesse oferecer o serviço de tomografia computadorizada na região do Seridó, o Governo do RN realizou reforma e ampliação na unidade hospitalar, orçada em aproximadamente R$ 350 mil. O equipamento foi comprado com recursos do Programa Governo Cidadão por meio de empréstimo do Banco Mundial. Além do tomógrafo, o hospital também conta com um aparelho de ultrassonografia, doado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A realização dos exames de imagem será condicionada à solicitação médica, conforme quadro clínico e agravo de saúde do paciente, em consonância com protocolo previamente estabelecido. A solicitação das tomografias será encaminhada para o Núcleo Interno de Regulação do Hospital que, conforme protocolo, irá inserir os exames via Central de Regulação do Estado.

COMBATE À COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) tem envidado esforços para fortalecer a regionalização dos serviços de saúde e o Hospital Regional Telecila Freitas Fontes é unidade estratégica no Plano de Contingência da Covid-19 para a Região do Seridó.

A unidade possui atualmente, 40 leitos para internações covid, contando com 13 leitos clínicos e 27 leitos de UTI. Em termos de equipamentos para o hospital, já foram enviados 15 ventiladores mecânicos, 13 monitores, bombas de infusão, raio-x portátil e cardioversor. Também foi realizada a climatização de toda a clínica médica do serviço hospitalar.

Além disso, o Governo do Estado convocou profissionais do Concurso de 2018 e contratou 72 profissionais através de processo seletivo para atuar na unidade.

