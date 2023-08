Hospital de Pau dos Ferros reabre duas salas e retoma cirurgias eletivas

ASSECOM/RN

O Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros, retomou a realização de cirurgias eletivas com a reabertura de duas salas do centro cirúrgico. O espaço foi recuperado por ação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) após o incêndio ocorrido na unidade. As duas salas se somam à uma outra sala montada na semana anterior para a realização de cirurgias de urgência.

A retomada dos serviços, após a ocorrência de um incêndio que atingiu a unidade, foi possível graças à resposta rápida do Governo do Estado em garantir os recursos para recuperação em menos de 24 horas após o acidente. A agilidade possibilitou que em duas semanas fossem liberar duas das três salas do centro cirúrgico.

O Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade vem se fortalecendo como referência para a região do Alto Oeste, e faz parte do projeto da Sesap de promover o fortalecimento dos hospitais regionais. Desde 2020 a unidade recebeu diversos investimentos como aparelho de raio-x digital e de ultrassonografia, monitores, cardioversores, aparelhos para anestesia, aspiradores, reanimadores manuais e mobiliários. O hospital recebeu ainda um tomógrafo para atender as demandas dos 37 municípios da região.