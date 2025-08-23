Hospital da Mulher realiza 1º parto após dois anos de inauguração em Mossoró

Hospital da Mulher realiza 1º parto após dois anos de inauguração em Mossoró

Hospital que atende 63 municípios do Oeste do RN passava por estruturação e espera por convocação de equipe especializada. Unidade pública prioriza partos naturais.

Por Inter TV Costa Branca e g1 RN

23/08/2025 12h24 Atualizado há 6 horas

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, realizou nesta sexta-feira (22) o primeiro parto, após mais de dois anos de inauguração da unidade, ocorrida em dezembro de 2022.

A coordenadora do Centro de Parto Normal do hospital, Janaíne Oliveira, explicou que a demora para o primeiro parto ocorreu por um cumprimento de cronograma já previsto pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) para estruturação da unidade e também para a convocação de profissionais especializados.

“A Sesap vem cumprindo um cronograma de abertura do serviço, até para garantir a questão da qualidade técnica, da segurança técnica também, de receber o serviço que a gente vem realmente cumprindo”, explicou.

“Até pela própria questão também de dificuldade orçamentária, da gente ter a contratação dessas pessoas, seja por concurso público, seletivo, contratação também de outras empresas, para garantir realmente a o dimensionamento e o atendimento da população de forma realmente correta. E foi necessário que a gente realmente tivesse esse tempo, e a gente vem cumprindo esse cronograma de abertura”, completou.

Para viabilizar a abertura do serviço, o governo do Rio Grande do Norte convocou 147 novos profissionais, entre enfermeiros, técnicos em enfermagem e técnicos em nutrição. Até este mês de agosto, 120 já haviam se apresentado para trabalhar na unidade.

O primeiro bebê

Jackeline Araújo Silva Pereira, de 24 anos, deu entrada no hospital, nesta sexta-feira (23). Ela deu à luz o primeiro bebê nascido na unidade: Bruno, que nasceu com 3,5 kg e 51 cm. A mãe saiu do município de São Miguel, cidade do Alto Oeste potiguar.

“Foi um bebê que nasceu por uma cirurgia cesariana, realmente com a necessidade de realizar a cesariana. Ele nasceu bem, e a mãe também está super bem”, explicou o diretor técnico do Hospital da Mulher, Hugo Aguiar.

“Tratava-se, de fato, de uma gestação de risco. E aí a gente não poderia mais postergar o nascimento do bebê. Então, a cesariana foi indicada e realizada com sucesso”, completou o médico.