Hospital da Mulher inicia programa de cirurgias eletivas no Oeste potiguar

O Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia recebeu nesta sexta-feira (26) o primeiro grupo de mulheres que vão passar por cirurgias eletivas na unidade a partir do dia 8 de outubro. Aproximadamente 70 mulheres do Oeste, Alto Oeste e Vale do Açu foram atendidas em consultas pré-operatórias e avaliação de exames no ambulatório, iniciando a inserção do Hospital da Mulher no programa de cirurgias eletivas do Governo do Estado.

“O início das cirurgias eletivas é um legado humanitário sem tamanho que o Hospital da Mulher vem trazendo para toda essa região. Mais um serviço aberto, o que nos deixa muito feliz”, disse a governadora Fátima Bezerra.