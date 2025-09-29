Hospital da Mulher inicia programa de cirurgias eletivas no Oeste potiguar

O Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia recebeu nesta sexta-feira (26) o primeiro grupo de mulheres que vão passar por cirurgias eletivas na unidade a partir do dia 8 de outubro. Aproximadamente 70 mulheres do Oeste, Alto Oeste e Vale do Açu foram atendidas em consultas pré-operatórias e avaliação de exames no ambulatório, iniciando a inserção do Hospital da Mulher no programa de cirurgias eletivas do Governo do Estado.

Com mais esse avanço, o Hospital da Mulher passa a realizar laqueadura, histerectomia, perineoplastia, retirada de cisto e outros procedimentos, se somando aos serviços de cirurgias de emergência, que já atenderam mais de 600 pessoas. Todos os procedimentos eletivos são organizados pelo sistema Regula Cirurgia da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

O trabalho de recebimento das pacientes foi acompanhado pelo secretário de Estado da Saúde Pública Alexandre Motta. “O maior bem que temos é a saúde. E podermos oferecer mais esse serviço para as mulheres do nosso estado é uma alegria imensa”, comentou Motta.

A gestão da unidade, a partir da abertura das cirurgias eletivas, já planeja os próximos passos. “O objetivo central é zerar as filas, para que ninguém mais espere. E buscamos poder ampliar para os procedimentos de endometriose logo mais”, apontou a diretora-geral do Hospital da Mulher, Elenimar Bezerra.