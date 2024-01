Hospital da Mulher inaugurará Centro de Estudos e auditório na próxima semana em celebração ao 1º ano de atividades

Celebrando o seu primeiro ano de atividade, o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia terá uma programação especial na próxima semana, quando inaugurará o Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira, instalará o Colegiado Gestor Ampliado e terá ainda uma série de ações como mesas-redondas e programação cultural.

A inauguração do Centro de Estudos e Auditório Maria Gomes de Oliveira acontecerá na quarta-feira (17), às 8h com descerramento de placa celebrativa e do selo “SUS Aqui se Ensina”.

Às 9h acontecerá uma mesa-redonda com a temática “Desafios da Formação Profissional em Saúde nos Dias Atuais” com o professor Cipriano Maia de Vasconcelos e a professora Maura Sobreira, com mediação da secretária adjunta da Saúde do Estado, Leidiane Fernandes de Queiroz.

A programação terá continuidade às 10h com nova mesa de discussões com o tema “Ações Educativas Desenvolvidas no Primeiro ano do HMPMC – EPS e Relação Ensino x Serviço”, conduzida pelas professoras Hosana Mirelle e Sibele Dantas e coordenada pela diretora do Hospital da Mulher, Elenimar Costa Bezerra.

Um café musical encerrará a programação matutina, que retornará das 14h às 16h com a 1ª Mostra Científica do HMPMC com apresentações de trabalhos de forma oral e exibição de pôsteres.

Na quinta-feira (18), às 9h acontecerá a implantação do Colegiado Gestor Ampliano, seguido de mesa-redonda às 9h30min, tendo como debatedoras Ana Carla Macedo e Carlésia Alves, com coordenação de Luzia Bessa com a temática “Colegiado Gestor: o Desafio de Compartilhar Verdadeiramente a Gestão”.

Às 14h uma tenda com participação do Projeto de Extensão “E nasceu o Amor” e da Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), apresentará informações sobre o PNAR (Pré-natal de Alto Risco) COLETIVO.

O encerramento da programação acontecerá na sexta (19), com um café da tarde para servidores, gestores e convidados que serão recepcionados pela Secretária de Estado da Saúde do RN Lyane Ramalho Cortez e pelo Núcleo Gestor do HMPMC.

Na ocasião também acontecerão apresentações culturais, exibições de vídeos, uma exposição fotográfica do Governo Cidadão e do HMPMC e atos de reconhecimento a pessoas e organizações parceiras.