Hospital da Mulher implanta ambulatório de Histeroscopia

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, inaugurou este mês de junho o serviço de Histeroscopia.

O ambulatório funciona todas as quartas-feiras, a partir das 13h, e foi estabelecido por meio de uma parceria com a Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A histeroscopia é um exame ginecológico que serve para avaliar a parte interna do útero e investigar possíveis alterações e doenças ginecológicas. Ela é realizada com um histeroscópio, instrumento com uma câmera acoplada, que é inserido pela vagina para visualizar toda a cavidade uterina e, se necessário, retirar pequenos fragmentos de tecido e fazer biópsias. Funciona como uma endoscopia, mas em vez do estômago, serve para avaliar o útero.

Em que casos a histeroscopia é indicada?

A histeroscopia pode ser indicada nos casos de suspeita de pólipo uterino ou miomas, alterações do endométrio (tecido que reveste o útero internamente), suspeita de câncer de endométrio, investigação de infertilidade, investigação de sangramento uterino anormal, entre outros.

É indicada, principalmente, para pacientes com sangramento anormal, para verificar se há algo na cavidade uterina que está causando o aumento de sangramento.