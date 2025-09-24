Hospital admite erro em transplante após confusão com nomes parecidos de pacientes

O Hospital Universitário Onofre Lopes admitiu que o erro em um transplante de rim aconteceu após confusão com nomes parecidos de dois pacientes.

O transplante foi feito no paciente errado. Os dois estavam na fila de espera pelo transplante renal. O Huol é um hospital público, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

O Hospital Universitário Onofre Lopes informou que abriu procedimento interno para apuração.

A Polícia Civil informou que o hospital não procurou a delegacia e não há registro de ocorrência sobre o caso.

A coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, Rogéria Medeiros, informou que a Central repassou o nome correto ao hospital. Segundo ela, a Central nem inscreve paciente na fila, nem convoca paciente para o transplante.

“A Central apenas gerencia a fila. Quando há um órgão disponível para doação a Central avalia qual o paciente mais compatível da fila e comunica o hospital. É o hospital que entra em contato com o paciente para dar prosseguimento ao procedimento”, disse.

Paciente errado

O receptor errado foi convocado para a cirurgia e acabou recebendo o órgão, que não era compatível com tipo sanguíneo dele.

Após a cirurgia, o paciente apresentou reação e precisou ser levado para a UTI. O rim foi retirado e não pôde mais ser aproveitado para o destinatário correto.

O hospital informou que acompanha o quadro clínico do paciente, abriu investigação com prazo de até 60 dias e disse que está oferecendo apoio psicológico.

Em nota, o hospital ressaltou que “é referência no Rio Grande do Norte e no Brasil, em transplantes de rim e de córnea, tendo realizado 854 procedimentos ao longo de sua trajetória, com uma equipe qualificada em tratamentos de alta complexidade”.