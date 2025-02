Hospitais regionais do RN recebem novos equipamentos

Em busca de garantir mais eficiência e qualidade na assistência em saúde na região do Vale do Açu, o Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos recebeu novos equipamentos na última semana de janeiro. A aquisição feita pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) para o hospital de Assu representa mais um avanço para a unidade, referência em cirurgias eletivas (gerais e ortopédicas) e em saúde materno-infantil para gestação de baixo risco e risco habitual, na região.

Por meio de um investimento total de R$ 433,7 mil, foram adquiridos um aparelho de raio-X móvel, dois carros de anestesia, duas incubadoras para recém-nascido e um foco cirúrgico, que foram instalados no centro cirúrgico do hospital.

“A chegada desses aparelhos reforça o compromisso do Governo do Estado em garantir um atendimento de excelência à população da região. Com a atualização da infraestrutura, o hospital ampliará sua capacidade de atender às necessidades da comunidade, proporcionando mais segurança e melhores condições para os pacientes”, destacou a diretora geral da unidade, Kécia Maia.

Os novos equipamentos, provenientes de emendas parlamentares dos deputados federais Benes Leocádio e Fábio Faria e da bancada potiguar no Congresso, fortalecem a assistência na unidade, que passou por uma grande reforma e ampliação finalizada no início de 2024, por meio de um investimento de R$ 5,9 milhões por parte do Governo do Estado.

Mais investimentos

Também em processo de modernização e ampliação dos atendimentos na região do Médio Oeste potiguar, o Hospital Regional Hélio Morais Marinho, em Apodi, recebeu mais um equipamento na semana passada: um aparelho de raio-X móvel, para a realização de exames no centro cirúrgico, nos leitos de internamento e de estabilização. Foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar da deputada Natália Bonavides, no valor de R$ 122 mil.